Сторонники Ющенко с благодарностью принесли цветы к Верховному Суду

Около тысячи сторонников Виктора Ющенко принесли цветы к Верховному Суду.

Как передает корреспондент УНИАН, возле центрального входа в Верховный Суд сторонники В.Ющенко поставили более 10 корзин с цветами – красными, белыми и оранжевыми розами и гвоздиками. Кроме того, на корзинах лежат оранжевые ленты.

Они также украсили деревья и столбы оранжевым новогодним дождиком и елочными игрушками.

На одном из деревьев висят две открытки, одна с надписью: `Тому, кого люблю`, вторая: `В Новый год с любовью для тебя! Я тебе свое сердечко подарю – ведь очень сильно я тебя люблю`.

Кроме того, между столбами люди натягивают разноцветный серпантин.

Акция возложения цветов почти завершилась, большая часть участников возвращается на Майдан Незалежности.



УНИАН