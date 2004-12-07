Депутат Мхитарян вышел из фракции `Трудовая Украина`, а Косьяненко вошел в `Единую Украину`

Народный депутат Нвер Мхитарян вышел из фракции политической партии `Трудовая Украина`. Об этом сообщил на пленарном заседании парламента первый заместитель Председателя Верховной Рады Адам Мартынюк.

Таким образом, в фракции `Трудовая Украина` остались 19 народных депутатов.

А.Мартынюк также сообщил о вхождении народного депутата Александра Косьяненко в фракцию `Единая Украина`.

Как сообщал УНИАН, на днях он вышел из фракции `Трудовая Украина` и был внефракционным.



УНИАН

