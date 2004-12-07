Кучма в Конче-Заспе обсуждает с лидерами фракций и групп ВП перспективы выхода из политического кризиса

Президент Леонид Кучма проводит встречу с руководителями и представителями парламентских фракций и групп, а также руководством ВР, где имеет намерение обсудить перспективы выхода из политического кризиса. В встрече принимают участие руководители почти всех фракций и групп, кроме представителей БЮТ. Фракцию «Наша Украина» представляет Виктор Пензеник. На встрече присутствуют спикер Владимир Литвин и кандидат в президенты Виктор Янукович. «Я благодарен за то, что мы встретились в таком составе, который может принять решение, чтобы остановить этот политический кризис, который достиг таких уже размеров, что очень значительно влияет на экономику», - сказал Кучма при открытии встречи.



МЦК

