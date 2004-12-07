УСПП и Федерация работодателей Украины выразили недоверие правительству Виктора Януковича и осудили проявления сепаратизма в стране

В результате отсутствия целостной прогнозируемой экономической политики правительства Виктора Януковича, а также использования им краткосрочных популистских приемов, сегодня наблюдается ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Об этом говорится в совместном заявлении Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации работодателей Украины, принятом сегодня на расширенном заседании правления УСПП и ФРУ.



Как передает корреспондент УНИАН, согласно тексту заявления, представители УСПП и ФРУ осудили проявления сепаратизма и посягательства на территориальную целостность Украины.

Участники заседания также считают недопустимым вмешательство силовых структур в деятельность предпринимателей, давление относительно создания `карманных` организаций, предприятий по обслуживанию чьих-то узких политических интересов.

Участники заседания также оценили работу созданного при Кабинете Министров Украины Совета предпринимателей как дискредитацию диалога бизнеса и власти.

По словам президента УСПП Анатолия Кинаха, совет предпринимателей превратился сегодня `в карманную организацию для политической агитации`.



В своих речах на заседании представители УСПП не раз говорили о попытках давления на них со стороны правоохранительных органов из-за их политической позицию. Они также подчеркивали об искусственных призывах к сепаратизму, отмечая, что они были инициированы ныне действующей властью.



А.Кинах также отметил, что сегодня сформированный план действий `Украинский прорыв` даст возможность провести последовательную работу относительно реализации модели качественного развития экономики.

УНИАН