Украинская революция перекинется на Россию и бывшие советские республики - Бжезинский

Известный американский политолог, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский считает, что украинская революция перекинется вскоре в Россию, Белорусию, Молдову, бывшие советские республики Закавказья и Средней Азии. По мнению Бжезинского нынешняя ситуация в Украине, которая «перебывает в рещающий фазе постимперской консолидации» имеет только два выхода. Это или реставрация империи и диктатуры или трансформация в демократическое общество. Бжезинский считает, что револбция в Украине будет иметь историческое значение и для России, поскольку в Москве не остается теперь другого выбора, как стать демократической страной. Иначе, считает политолог, в России начнутся тенденции, которые приведут к развалу страны. «Очевидно, что украинская революция уже в ближайшее время разбудит также народы Белоруссии, Молдовы, бывших советских республик Закавказья и Средней Азии», - сказал Бжезинский. Бывший советник президента Картера заявил, что никто в мире не ожидал такого взрыва в Украине. «Это свидетельствует о том, что в этой стране сформировалось действительно гражданское общество». Он также подчеркнул, что на Ющенко и его окружение теперь ложится большая ответственность перед народом, который выборол свободу и доверил им свое будущее.



МЦК

