В Днепропетровске формируются мобильные спецотряды провокаторов, одетых в символику Ющенко

В Днепропетровске формируются мобильные спецотряды провокаторов. Об этом Днепропетровскому штабу Виктора Ющенко стало известно из проинформированных источников в правоохранительных органах.

Как сообщает пресс-служба Центрального штаба В.Ющенко, по сообщению источника, в прошлую субботу, 4 декабря, в Днепропетровске на `сходняке` криминальных авторитетов были признаны неэффективными действия провокаторов-графитчиков из состава студентов, которые разрисовывали стены города свастикой и подписывали эти рисунки лозунгами `Так! Ющенко!`.

Вместо этого субботнее `собрание` решило изменить украшение криминальных элементов и сформировать из них мобильные группы, которые будут действовать в Киеве, Днепропетровске и Черкассах.



В планах одетых в символику В.Ющенко провокаторов - нарушать общественное спокойствие, совершать хулиганские действия, вызывать драки между сторонниками кандидатов на пост Президента, всячески нивелировать позитив, созданный `оранжевым` настроением.

УНИАН