Мэр Харькова считает, что ни один из кандидатов в Президенты не заявлял о федерализации Украины

Городской глава Харькова Владимир Шумилкин считает, что ни у одного из кандидатов в Президенты – ни у Виктора Януковича, ни у Виктора Ющенко в предвыборной кампании не было и нет акцентов на региональную политику. К тому же никто из них никогда не заявлял о федерализации Украины. Об этом харьковский городской глава заявил накануне на совете местного самоуправления, который проходил в Киеве при голосовании спикера парламента Владимира Литвина. К тому же Шумилкин считает все решения Верховной Раде легитимными и говорит о необходимости их исполнения на местах.



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