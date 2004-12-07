Томенко считает, что `потешный` штаб Януковича не будет иметь ни финансовых, ни организационных возможностей осуществлять избирательную кампанию

Народный депутат Украины Николай Томенко считает, что сформированный Виктором Януковичем `своеобразный `потешный` штаб во главе с Тарасом Чорноволом не будет иметь ни финансовых, ни организационных возможностей осуществлять избирательную кампанию`. Об этом сообщает пресс-служба Центрального штаба Виктора Ющенко.



По мнению Н.Томенко, `было бы правильным ввести в штаб все `потешное` политическое войско, задействованное в избирательной кампании Януковича. То есть - экс-кандидатов в президенты Украины Романа Козака, Дмитрия Корчинского, Александра Яковенко, Александра Базилюка, которые, как говорят эксперты, на средства и с помощью медиа Януковича-Медведчука озвучивали позицию донецкого клана и брали ответственность за политическую рекламу и полиграфию, направленную против Виктора Ющенко.



Как подчеркнул Н.Томенко, более интересным является то, кто будет работать в реальном штабе В.Януковича. В связи с этим он напомнил, что Верховный Суд принял решение о причастности команды В.Януковича к фальсификации выборов. `Это в свою очередь означает, что, в частности, Андрей Клюев и другие руководители избирательной кампании В.Януковича должны отвечать перед законом за организацию фальсификаций. При таких условиях остается загадкой, кто же реально будет обеспечивать принятие главных решений избирательной кампании, то есть - финансирование, организационных мероприятий проведения выборов по голосованию, наблюдению и тому подобное`, - сказал народный депутат.



`Непонятно, как активно будут работать в команде В.Януковича и российские политтехнологи – авторы концепции двух Украин и пропагандисты идей сепаратизма. Однако при любых обстоятельствах для всех очевидным является то, что В.Янукович переживает серьезный кризис своего окружения`, - подчеркнул Н.Томенко.



Справка УНИАН. 6 декабря новым руководителем Центрального избирательного штаба В.Януковича был назначен Т.Чорновил. Как В.Янукович сообщил журналистам, `я честно стремился держать свое слово до конца и до конца надеялся на порядочность своих партнеров. Но это совсем не значит, что все, кто стремился очутиться в одном кадре со мной, – мои союзники. Хотя доходило до откровенных провокаций. На протяжении всей кампании мы чувствовали внутреннее противодействие. Но, несмотря ни на что, мы победили. Теперь команда очистилась от трусов и случайных людей. И слава богу. Теперь мы имеем возможность построить штабы с опорой лишь на твердых наших сторонников. Новым руководителем избирательного штаба назначен народный депутат Украины Тарас Чорновил`, - сказал В.Янукович.



До 29 ноября штаб В.Януковича возглавлял Сергей Тигипко.

УНИАН