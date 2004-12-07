Виктор Ющенко уверен, что органы местного самоуправления сделают все возможное, чтобы голосование 26 декабря прошло честно и прозрачно. Об этом говорится в обращении В.Ющенко к гражданам Украины в связи с Днем местного самоуправления, сообщает пресс-служба Центрального штаба лидера оппозиции.



Искренне поздравля всех с Днем местного самоуправления, В.Ющенко отмечает, что нам сегодня очень важно помнить о ключевой роли этого института в развитии демократии и народного самоуправления, очертить пути его укрепления и дальнейшего развития.

В.Ющенко отмечает, что местная власть наиболее приближена к людям. Именно на ней лежит ответственность за нормальную жизнедеятельность тысяч и тысяч наших городов и сел. Со своими проблемами, болью, трудностями люди идут в первую очередь в свои городские и поселковые советы. Именно там, на местах, формируется отношение человека к власти и государству. `Я искренне благодарен городским и сельским председателям, депутатам всех уровней за честное служение стране и своим избирателям!`, - отмечает В.Ющенко.



Он говорит, что делать это нелегко. Слишком малые еще права территориальных общин. Им очень тяжело распоряжаться собственными доходами, землей, коммунальной собственностью. Крайне ограничены возможности местных бюджетов. Неудовлетворительной является социальная и правовая защита депутатов и председателей местных советов. В то же время, `укрепление местного самоуправления, разграничение его полномочий с государственной властью – краеугольный камень политической реформы, за которую выступает моя команда. Мы обязательно осуществим ее!`, - обещает В.Ющенко.



Отмечая, что сейчас Украина переживает нелегкие испытания, он подчеркивает, что мы вместе должны работать на мир и понимание, на сохранение социально-экономической стабильности в государстве. `В этой работе я и мои побратимы чувствуем ежедневную поддержку от органов местной власти. Я горжусь всеми, советами и депутатами, отказавшиеся от участия в сепаратистских собраниях, которые затеяла обанкротившаяся власть. Вы стали на сторону народа, а он хочет видеть Украину единой и неделимой!`, - отмечает В.Ющенко.



`26 декабря мы будем сдавать самый ответственный экзамен. Уверен – органы местного самоуправления сделают все возможное, чтобы голосование прошло честно и прозрачно. Мы вместе станем на страже прав народа, который стремится свободно сделать свой выбор. Мы хотим перемен в жизни людей и общества – и перемены будут! Счастья всем и веры в великое будущее Украины!`, - говорится в обращении В.Ющенко.



УНИАН