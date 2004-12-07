Януковича на собственном сайте поздравляют с избранием Президентом Украины

На главной странице информационного сервера центрального избирателльного штаба кандидата в Президенты Виктора Януковича (www.ya2004.com.ua) с победой в президентстких выборах. «Наш кандидат в Президенты Украины! Поздравляем Виктора Януковича с с избранием в Президенты Украины! Желаем успехов в построении демократической, успешной, цивилизованой страны, которй будут гордится собственные граждане и будет уважать весь мир! Избиратели Украины», - говорится в поздравлении.

4 декабра ЦИК назначила переголосование 2-го тура выборов Президента на 26 декабря. Янукович заявил, что примет участие у перголосовании 2-го тура выборов Президента. 3 декабря Верховный Суд частично удовлетворил жалобу штаба Виктора Ющенко и обязал ЦИК отменить ее решение от 24 ноября о признании победителем выборов Президента Виктора Януковича, а также обязал ЦИК провести переголосование 2-го тура выборов Президента 26 дек5абря. 27 ноября власть признала результаты 2-го тура выборов недействительными и сфальсифицированными и высказала недоверие ЦИК.



МЦК

