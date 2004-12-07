Украинская ассоциация студенческого самоуправления провозгласила новою тактику борьбы

06 декабря 2004 года Исполком Украинской ассоциации студенческого самоуправления принял новую тактическую программу из 5 пунктов, в которых говорится:

- студенты будут принимать участие в массовых акциях общественного протеста посменно, при параллельном возобновлении учебного процесса в вузах;

- УАСС будет всесторонне содействовать приему в Киеве организованных групп студентов из разных городов Украины для участия в акциях народного протеста. Состав этих групп будет периодически изменятся;

- УАСС совместно со стачкомами вузов будет осуществлять персональную регистрацию студентов, готовых на добровольных началах оказывать помощь протестующим, а также работать в качестве членов участковых комиссий ни наблюдателей на выборах 26 декабря;

- УАСС будет постоянно осуществлять мониторинг того, чтобы студенты, принимающие участия в акциях протеста, никаким образом не ущемлялись в правах из-за связанного с этим пропуска занятий;

- УАСС начинает национальную кампанию сбора средств для поддержки протестующих студентов.



Данные положения были официально закреплены 7 декабря Заявлением Исполкома УАСС.



Новый выбор 2004

