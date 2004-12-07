В Харьковской области школьников каждый день заставляют смотреть на Януковича, а ребенка в оранжевой шапочке не взяли в детсад

В Чугуеве (Харьковская область) учеников школ №2 и 5 обязали использовать только новые портреты с портретом Виктора Януковича. Еще 1 сентября им роздали подарки от этого кандидата в Президенты, но не все дети использовали новые дневники по назначению. Теперь классные руководители сурово следят за тем, что ученики каждый день имели перед глазами портрет Януковича как образец образованности. В том же городе, по распоряжению заведующего отделом образования Алексея Якунина, детей в оранжевой одежде не пускают ни в школы ни в детские садики. В детском сад №8 ребенка в оранжевой шапочке и шарфике не приняли в группу. Ее родители были вынуждены брать отгул и сидеть с ребенком, сообщает пресс-служба Ющенка.



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