Глава правления мариупольского комбината имени Иллича не поддерживает идею создания в регионе автономии

Глава правления мариупольского комбината имени Иллича, народный депутат Владимир Бойко не поддерживает создание в регионе автономии и считает важным сохранить целостность Украины. Илличевцы не собираются митинговать, заявил Бойко на оперативном совещании с руководителями цехов и подразделений. Они будут и дальше работать на благополучие страны и трудового коллектива комбината, подчеркнул народный депутат.



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