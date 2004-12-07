У Кучмы есть два конституционных выхода из ситуации: либо подписать указ об отставке правительства, либо самому уйти в отставку - Порошенко

Народный депутат Украины Петр Порошенко считает, что у Президента Украины Леонида Кучмы на сегодняшний день есть два выхода из ситуации: или обеспечить соблюдение Конституции и порядка в государстве, подписав указ об отставке правительства, или уйти в отставку. Об этом П.Порошенко заявил журналистам сегодня.

Он сообщил, что в эти минуты продолжаются переговоры лидеров групп и фракций парламента с Л.Кучмой и Виктором Януковичем, и никакого результата нет.



П.Порошенко считает, что сегодня власть руководствуется логикой, что честно она выиграть не может и поэтому делает все возможное, чтобы сорвать выборы.

При этом он сослался на вчерашний пресс-релиз, подписанный в Мариинском дворце, где представители власти вычеркнули из проекта решения вопрос не только принятия, но и введения в действие закона, который вносит изменения в закон о выборах.

Депутат напомнил о компромиссе, на который 6 декабря согласилась `Наша Украина`, в том числе и о проведении политической реформы. `Мы глубоко убеждены: если мы действуем в правовом поле, а там нарушается Конституция, то тогда нужно их отстранить, или обеспечить соблюдение ими Конституции`, - сказал П.Порошенко.



Он также рассказал, что сегодня обращался к людям, которые находятся под стенами парламента с тем, что Верховная Рада Украины на сегодняшний день является единственным легитимным органом в стране и поэтому необходимо обеспечить спокойствие у ее стен. Он сказал, что есть информация о том, что сегодня между людей будут `засланы провокаторы`, которые будут дестабилизировать мирный ход акции. Поэтому он попросил участников акции быть осторожными.



Как сообщал УНИАН, в это время около 4 тысяч сторонников Виктора ЮЩЕНКО пикетируют Верховную Раду Украины.



Как известно, 6 декабря Согласительный совет ВР принял решение провести внеочередное заседание Верховной Рады Украины 7 декабря в 12.00. В соответствии с договоренностями, сегодня на заседание ВР должен был приехать Президент Украины. Перед этим `Наша Украина` обещала полностью разблокировать Верховную Раду и подъезды к ней. Также депутаты обещали толерантно вести себя в зале в присутствии Президента. Согласно договоренностям, Президент прямо в сессионном зале должен был подписать указы об отставке правительства, назначении и.о. премьер-министра, указ об отставке ЦИК и представлении на новых членов ЦИК. После этого одним голосованием, то есть в пакете, депутаты обязывались проголосовать за проект закона о внесении изменений в Конституцию (4180), о предварительном одобрении и направлении в Конституционный Суд изменений в Конституцию, которые касаются местного самоуправления (проект 3207-1) и проект закона об особенностях применения Закона о выборах Президента в процессе переголосования выборов 26 декабря. Все эти законы Президент должен был подписать непосредственно в зале ВР. После этого или в процессе принятия этих решений оппозиция обещала разблокировать администрацию Президента и здание правительства.



В то же время, поздним вечером 6 декабря начался `круглый стол` по урегулированию политического кризиса Украины с участием международных посредников. Он продолжался 5 часов, но консенсус не был найден. В частности, Л.Кучма отказался подписать указ об отставке правительства Виктора Януковича. Соответственно, `Наша Украина` отказалась голосовать за политреформу. В это время в Конче-Заспе проходит совещание Л.Кучмы и лидеров групп и фракций при участии В.Януковича.



УНИАН