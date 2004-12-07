Кучма не подписал указ об отставке Януковича - Гапочка

Президент Украины Леонид Кучма не подписал указ об отставке В.Януковича, сообщил журналистам лидер депутатской группы `Союз` Николай Гапочка.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, по его словам, Президент сказал, что подпишет указ об отпуске В.Януковича на избирательный период и назначит исполняющим обязанности премьера Николая Азарова.

Также Президент подписал представление на отставку и назначение новых членов ЦИК. Президент подал в парламент 18 кандидатур.



Как прогнозирует Н.Гапочка, в парламенте состоится рейтинговое голосование, а затем в пакете будут назначены все 15 членов ЦИК.

При таких условиях представители фракции `Наша Украина` соглашаются голосовать лишь `малый пакет`, то есть изменения в закон о выборах Президента и назначение нового состава ЦИК. В неофициальных разговорах с журналистами депутаты утверждают, что у них хватает для этого голосов.

В 14.45 состоится Согласительный совет парламента, в 15.30 планируется возобновить пленарное заседание.

УНИАН