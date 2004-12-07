Чорноволу возглавить избирательный штаб Януковича предложил сам кандидат

Народный депутат Украины Тарас Чорновил сказал, что инициатива о том, что он возглавил штаб Януковича исходила от самого кандидата. «У меня был один-единственный вопрос – справлюсь ли я с ним? Мне сказали, с кем я буду работать. Это ряд людей, которым я доверяю, в рабочих качествах которых я не сомневаюсь. Сейчас еще рано называть их фамилии, однако с этими людьми, я думаю, мы выиграем эту партию», - сказал руководитель штаба. Штаб Януковича, сообщил также Чорновол, одним из секторов работы предусматривает серьезное международное направление.



МЦК

