Симоненко заявляет, что `Наша Украина` опять блокирует переговорный процесс
15:06, 07 декабря 2004Последние события
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«Переговорный процесс, особенно в вопросах проведения политической реформы, опять заблокировали представители «Нашей Украины», несмотря на то, что большинство их требований выполнено, и Президент Леонид Кучма согласился на время отпуска Виктора Януковича назначить исполняющим обязанности Премьер-Министра Н. Азарова», - так лидер КПУ Пётр Симоненко прокомментировал переговоры в Конче-Заспе, сообщает пресс-служба КПУ.
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