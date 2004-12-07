Тимошенко убеждена, что Ющенко победит на выборах, даже без внесения изменений в закон о выборах Президента и ротации членов ЦИК

Лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Виктор ЮЩЕНКО победит на выборах, даже без внесения изменений в Закон Украины `О выборах Президента Украины` и ротациях членов ЦИК.



В то же время в интервью журналистам она подтвердила, что в оппозиции хватает голосов, чтобы сегодня принять законопроект `Об особенностях применения Закона Украины `О выборах Президента Украины` при повторном голосовании в декабре 2004 года`, а также изменить состав ЦИК.



Отвечая на вопрос, есть ли в оппозиции гарантия, что Президент Украины Леонид КУЧМА подпишет данный закон, Ю.ТИМОШЕНКО сослалась на подпись Президента под решением `круглого стола`, где говорилось именно о необходимости принятия этого законопроекта и ротации членов ЦИК. `Если он не подпишет - это будет уголовное преступление – бездеятельность должностного лица`, - отметила лидер БЮТ.



УНИАН