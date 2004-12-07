Представители сумских политических и общественных организаций объединяют усилия для отозвания депутатов и городского главы

Представители сумских политических и общественных организаций заявили об объединении усилий для отозвания депутатов органов местного самоуправления, городского главы и «ряда» народных депутатов, сообщает пресс0служба украинской народной партии. Областной координационный совет `Свободу не спинити!`, созданный 4 декабря для отзыва депутатов органов местного самоуправления планирует начать сбор подписей на участках. Для отзыва депутатов ВР планируется начать сбор информации о соединении ими законодательной информации с коммерческой деятельностью соответственно закону «О государственной службе». Своей целью координационной совет видит отзыв депутатов горсовета, которые голосовали за признание выборов действительными, депутатов облсовета от Сумской области, кроме фракции Аграрной партии Николая Ришняка, который перед 21 ноября перешел на сторону оппозиции.



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