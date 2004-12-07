Кучма уже не поддерживает Януковича – Чорновил в интервью `Эху Москвы`

Премьер-министр Украины Виктор Янукович теперь не является кандидатом от власти, а Президент Украины Леонид Кучма готов поддержать на президентских выборах кандидата от оппозиции Виктора Ющенко. Об этом заявил новый глава избирательного штаба В.Януковича Тарас Чорновил в интервью радиостанции `Эхо Москвы`.



О том, что Л.Кучма готов поддержать В.Ющенко, было известно довольно давно, сказал Т.Чорновил.

УНИАН

