Кучма уже не поддерживает Януковича – Чорновил в интервью `Эху Москвы`
15:47, 07 декабря 2004Последние события
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Премьер-министр Украины Виктор Янукович теперь не является кандидатом от власти, а Президент Украины Леонид Кучма готов поддержать на президентских выборах кандидата от оппозиции Виктора Ющенко. Об этом заявил новый глава избирательного штаба В.Януковича Тарас Чорновил в интервью радиостанции `Эхо Москвы`.
О том, что Л.Кучма готов поддержать В.Ющенко, было известно довольно давно, сказал Т.Чорновил.
УНИАН
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