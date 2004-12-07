Роднянский поделился впечатлениями от работы с «темниками» на «1+1»

Совладелец телеканала «1+1» Александр Роднянский поделился впечатлениями от работы с «темниками» и работы на провластного кандидата Виктора Януковича. Как передал «5 канал», в интервью изданию «Московский комсомолец» он сказал, что это было «убийственно с профессиональной точки зрения, и с человеческой». Руководитель канала говорит, что не мог повлиять на ситуацию на протяжении последних двух лет. Поскольку некоторое время назад под угрозу был поставлен сам факт существования «1+1» - у канала пытались отобрать лицензию. Поэтому, говорит Роднянский, он позволил связать себя некоторыми обязанностями и с тех пор канал чувствовал жестокое давление.



Громадське радио

