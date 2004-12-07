Дзержинский суд Харькова остановил дело активистов молодежной организации «Пора»
16:04, 07 декабря 2004Последние события
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Дзержинский суд Харькова постановил остановить дело по отношению активистов молодежной организации «Пора», которые были задержаны 16 ноября на площади Свободы. Как сообщалось раньше, шестеро активистов «Поры» обвинялись в неподчинении требованиям милиции. Как говорит официальная формулировка суда «при отсутствии состава административного правонарушения».
Виртуальное агентство новостей
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