Дзержинский суд Харькова остановил дело активистов молодежной организации «Пора»

16:04, 07 декабря 2004
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Дзержинский суд Харькова постановил остановить дело по отношению активистов молодежной организации «Пора», которые были задержаны 16 ноября на площади Свободы. Как сообщалось раньше, шестеро активистов «Поры» обвинялись в неподчинении требованиям милиции. Как говорит официальная формулировка суда «при отсутствии состава административного правонарушения».

Виртуальное агентство новостей

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