Дзержинский суд Харькова остановил дело активистов молодежной организации «Пора»

Дзержинский суд Харькова постановил остановить дело по отношению активистов молодежной организации «Пора», которые были задержаны 16 ноября на площади Свободы. Как сообщалось раньше, шестеро активистов «Поры» обвинялись в неподчинении требованиям милиции. Как говорит официальная формулировка суда «при отсутствии состава административного правонарушения».



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