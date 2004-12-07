Партия регионов исключила гендиректоров львовских областных гостелерадиокомпаний и коммунальной телекомпании

Львовская областная организация Партии регионов исключила из партии генерального директора Львовской областной государственной телерадиокомпании Ярослава Климовича и Львовской областной телерадиокомпании Михаила Хвойницкого. Об этом журналистам сообщил глава Львовского областного комитета партии регионов Алексей Радзиевский. «В конце ноября исключили их из партии», - сказал он. По его словам решение принято из-за их измены принципам партии и неучастие в партийной работе. С 22 ноября обе телекомпании стали освящать акции протеста оппозиции во Львове и Киеве, организовав телемарафон.



МЦК

