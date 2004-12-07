Соцпартия планирует еще раз определиться, будет ли поддерживать она Ющенко – Мороз

Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз заявляет, что в ближайшие дни состоится заседание политсовета СПУ, на котором планируется рассмотреть вопрос о поддержке или неподдержке Виктора Ющенко во время переголосования второго тура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер социалистов заявил сегодня на встрече с послами европейских стран, аккредитованных в Киеве.



`Что касается поддержки - мы рассмотрим это на политсовете нашей партии`, - сказал А.Мороз. Он подчеркнул, что социалисты никогда не входили в Коалицию `Сила народа`, а лишь принимали решение о поддержке кандидата на пост Президента В.Ющенко. Комментируя возможные итоги выборов, А.Мороз подчеркнул, что все будет зависеть от эффективности работы штабов обоих кандидатов, а также выразил мнение, что кое-что будет зависеть и от поддержки или неподдержки СПУ.



Лидер СПУ также подчеркнул, что единственным условием поддержки В.Ющенко его партией остается голосование `Нашей Украины` за политическую реформу.

После завершения встречи на вопрос журналистов, какое решение может быть принято на заседании политического совета, А.Мороз сказал: `Возможно, мы примем решение не поддерживать никого, а возможно… Нет - кандидата от власти мы поддерживать не будем`. А.Мороз также сообщил журналистам, что заседание политсовета может состояться послезавтра, 9 декабря.



Характеризуя В.Ющенко, А.Мороз также отметил, что он не является представителем какой-то новой власти. `Это та же старая власть, которая, будучи отстраненной от власти, рвется к ней`, - сказал А.Мороз.

УНИАН