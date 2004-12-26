Литвин призывает нового Президента делать обдуманные шаги

Для того чтобы не допустить раскола страны, будущий Президент должен осуществлять эффективную политику и делать обдуманные шаги. Об этом сказал спикер Верховной Рады Владимир Литвин после голосования на своём изберательном участке по улице Грушевского в Киеве. Впрочем, как говорит Литвин это будет не просто, потомучто будет существовать давление команды будущего Президента. Прежде всего главе державы нужно будет договариваться с региональными элитами и принимать кадровые решения. Также надо проводить активную экономическую политику, создавать инструменты, которые бы закрепили экономические достижения страны. Среди шагов, которые должен сделать будущий Президент, Литвин назвал: создание гражданского общества, демонополизацию СМИ и реформирование правозащитной системы. Спикер также не исключает, что будет амнистия в экономической сфере. Паралельно нужно разработать новую эффективную модель сотрудничества с Росией.



Громадське радио

