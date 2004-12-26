ЦИК не от кого прятаться, - Ярослав Давыдович

В `третьем` туре голосования ЦИК не от кого прятаться. Об этом сегодня заявил глава ЦИК Ярослав Давыдович: `От кого нам прятаться?` Таким образом он прокомментировал отсутствие военной техники под зданием ЦИК на площади Леси Украинки. При этом, сообщает Лига БизнесИнформ, он отметил, что сам не просил усиливать охрану, указав, что охрана ЦИК усилена, `но не до абсурда`.



Напомним, что в течение голосования в предыдущих двух туров охрана ЦИК была усилена, около здания была даже военная техника, самосвалы с песком. Также за одну ночь вокруг здания ЦИК `вырос` железный забор.



ИМИ







