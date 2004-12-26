В Луганске появляются инвалиды без справки и `мертвые души` - `Наша Украина`

Членами комиссии от В. Ющенко в территориальном избирательном округе №105 участковой комиссии №15 (Луганская область) обнаружены 85 заявлений от инвалидов I группы, которые желают проголосовать на дому. Об этом сообщает пресс-служба блока „Наша Украина`. Однако вместе с этими заявлениями поданы только 16 медицинских подтверждений того, что люди действительно больны и не могут самостоятельно передвигаться. Кроме того, в пресс-службе заявляют, что на ТИК № 110, УИК № 46 члены комиссии самостоятьно писали заявления от имени `инвалидов` с целью разрешить им голосовать на дому. На ТИК № 110, УИК № 46 среди 1200 избирателей - 20 `мертвых душ`. Это умершие и те, кто сейчас находится в местах лишения свободы, и те, кто просто выбыл с этого участка.



МЦК





