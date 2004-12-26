По состоянию на 11 часов утра явка изберателей составляет 17 процентов- ЦИК

16,91 процентов изберателей проголосовали на выборах Президента по состоянию на 11 часов. Как передаёт кореспондент МЦК, такие данные по 80% округов на брифинге в ЦИК обнародовал глава комиссии Ярослав Давидович.

По словам Давидовича, наиболее высокая явка зафиксирована в в одном из округов Донецка – 36,69%. Среди «рекордсменов» – округи в Киевской области (27,45%), Харьковской (25,96%), Винницкой (22,28%).



МЦК

