В Стрые вагоны с донецкими наблюдателями забросали камнями

Неизвестные хулиганы забросали в субботу камнями три вагона с донецкими наблюдателями, сообщил `Львовскому порталу` руководитель пресс-службы областного штаба В. Януковича Юрий Криль.



По его словам, инцидент произошел в Стрые, куда поезд прибыл без пятнадцати шесть вечера.

Как утверждает Юрий Криль, в вагонах выбили окна, однако никто не пострадал. По факту этого инцидента Стрыйский ГРУ УМВДУ во Львовской области возбудил криминальное дело по статье `Хулиганство`.



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