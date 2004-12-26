В Стрые вагоны с донецкими наблюдателями забросали камнями
13:44, 26 декабря 2004Последние события
0
Неизвестные хулиганы забросали в субботу камнями три вагона с донецкими наблюдателями, сообщил `Львовскому порталу` руководитель пресс-службы областного штаба В. Януковича Юрий Криль.
По его словам, инцидент произошел в Стрые, куда поезд прибыл без пятнадцати шесть вечера.
Как утверждает Юрий Криль, в вагонах выбили окна, однако никто не пострадал. По факту этого инцидента Стрыйский ГРУ УМВДУ во Львовской области возбудил криминальное дело по статье `Хулиганство`.
КуПол
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter