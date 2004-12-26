163 округа на 11.00 - проголосовало 20,25% избирателей

По данным из 163 избирательных округов, в Украине по состоянию на 11.00, проголосовало 20,25% избирателей.



Как передает корреспондент УНИАН, по данным официального сайта Центральной избирательной комиссии, в Крыму проголосовало – 20,51%;



в Винницкой области – 21,17%;



Волынской области – 18,79%;



Днепропетровской – 22,63%;



Донецкой – 24,94%;



Житомирской – 17.85%;



Закарпатской – 13,78%;



Запорожской – 23,64%;



Ивано-Франковской – 17,03%;



Киевской – 19,75%;



Кировоградской – 20,67%;



Луганской – 28,18%;



Львовской – 16,69%;



Николаевской – 21,16%;



Одесской – 12,78%;



Полтавской – 17,32%;



Ривненской – 21,51%;



Сумской – 18,95%;



Тернопольской – 21,11%;



Харьковской – 19,4%;



Херсонской – 22,85%;



Хмельницкой – 22,66%;



Черкасской – 20,53%;



Черновицкой – 19,12%;



Черниговской – 19,09%;



в городе Киеве – 15,77%;



в Севастополе – 29,81%.



УНИАН



