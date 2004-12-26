163 округа на 11.00 - проголосовало 20,25% избирателей

13:46, 26 декабря 2004
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По данным из 163 избирательных округов, в Украине по состоянию на 11.00, проголосовало 20,25% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным официального сайта Центральной избирательной комиссии, в Крыму проголосовало – 20,51%;

в Винницкой области – 21,17%;

Волынской области – 18,79%;

Днепропетровской – 22,63%;

Донецкой – 24,94%;

Житомирской – 17.85%;

Закарпатской – 13,78%;

Запорожской – 23,64%;

Ивано-Франковской – 17,03%;

Киевской – 19,75%;

Кировоградской – 20,67%;

Луганской – 28,18%;

Львовской – 16,69%;

Николаевской – 21,16%;

Одесской – 12,78%;

Полтавской – 17,32%;

Ривненской – 21,51%;

Сумской – 18,95%;

Тернопольской – 21,11%;

Харьковской – 19,4%;

Херсонской – 22,85%;

Хмельницкой – 22,66%;

Черкасской – 20,53%;

Черновицкой – 19,12%;

Черниговской – 19,09%;

в городе Киеве – 15,77%;

в Севастополе – 29,81%.

УНИАН

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