163 округа на 11.00 - проголосовало 20,25% избирателей
По данным из 163 избирательных округов, в Украине по состоянию на 11.00, проголосовало 20,25% избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, по данным официального сайта Центральной избирательной комиссии, в Крыму проголосовало – 20,51%;
в Винницкой области – 21,17%;
Волынской области – 18,79%;
Днепропетровской – 22,63%;
Донецкой – 24,94%;
Житомирской – 17.85%;
Закарпатской – 13,78%;
Запорожской – 23,64%;
Ивано-Франковской – 17,03%;
Киевской – 19,75%;
Кировоградской – 20,67%;
Луганской – 28,18%;
Львовской – 16,69%;
Николаевской – 21,16%;
Одесской – 12,78%;
Полтавской – 17,32%;
Ривненской – 21,51%;
Сумской – 18,95%;
Тернопольской – 21,11%;
Харьковской – 19,4%;
Херсонской – 22,85%;
Хмельницкой – 22,66%;
Черкасской – 20,53%;
Черновицкой – 19,12%;
Черниговской – 19,09%;
в городе Киеве – 15,77%;
в Севастополе – 29,81%.
УНИАН