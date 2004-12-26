В эфире Нацрадио сегодня прозвучала политическая реклама

Политическая реклама, прозвучавшая сегодня в эфире Национального радио Украины, является технологической ошибкой. Как рассказал в комментарии `Громадському радио` первый вице-президент Нацрадио Анатолий Табаченко, программу, где прозвучала политическая реклама, монтировали в пятницу. А ведущая передачи, не прослушав ее внимательно, выпустила в эфир сегодня. Табаченко также заверил, что Национальное радио сделает все, чтобы подобное больше не случилось.

Сегодня в полдень в эфире Нацрадио Украины прозвучала политическая реклама в пользу кандидата на пост главы государства Виктора Ющенко. Согласно Закону о выборах Президента, агитация за кандидатов в день голосования запрещена.



Громадське радио



