Петр Олийнык: представители Януковича игнорируют работу УИК в горных районах Львовщины

В территориальном избирательном округе № 127 (Старый Самбир, Турка, Сколе) 33 члена участковых комиссий, которые представляют кандидата в президенты Виктора Януковича, не приступили к работе на участках в день переголосования, сообщил руководитель Львовского областного штаба Виктора Ющенко, народный депутат Петр Олийнык.

Доверенное лицо кандидата в президенты В. Ющенко в ТИО № 127 Александр Попель срочно отправил соответствующую телеграмму в ЦИК - сообщает пресс-служба Львовского областного штаба Виктора Ющенко.



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