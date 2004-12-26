Петр Олийнык: представители Януковича игнорируют работу УИК в горных районах Львовщины
13:54, 26 декабря 2004Последние события
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В территориальном избирательном округе № 127 (Старый Самбир, Турка, Сколе) 33 члена участковых комиссий, которые представляют кандидата в президенты Виктора Януковича, не приступили к работе на участках в день переголосования, сообщил руководитель Львовского областного штаба Виктора Ющенко, народный депутат Петр Олийнык.
Доверенное лицо кандидата в президенты В. Ющенко в ТИО № 127 Александр Попель срочно отправил соответствующую телеграмму в ЦИК - сообщает пресс-служба Львовского областного штаба Виктора Ющенко.
КуПол
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