В Одесской области избирателей на участки доставляет автобус, обклеенный листовками за Януковича

В Одесской области в ТИО №140 на избирательном участке УИО №61 группой наблюдателей от Виктора Ющенко был задержан автобус, полностью обклеенный листовками, агитирующими за кандидата в Президенты Украины Виктора Януковича. Автобусом подвозили избирателей к их избирательному участку, об этом сообщает Комитет избирателей Украины. Наблюдатели заставили водителя автобуса снять всю агитацию. Сейчас автобус продолжает перевозить избирателей, однако уже под пристальным вниманием наблюдателей от В. Ющенко.



Президентська доба-2004





