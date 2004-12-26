В Николаевской области количество желающих проголосовать дома уменьшилось в 100 раз

`Приблизительно в сто раз уменьшилось количество желающих проголосовать дома в Николаевской области по сравнению с голосованием 21 ноября`, - об этом пресс-службе УНП сообщил руководитель изберательного штаба Виктора Ющенко в Николаевской области, член политической группы УНП фракции Блока Виктора Ющенко, народный депутат Юрий Ширко.

`Если во время голосования 21 ноября дома на некоторых участках голосовало по полторы тысячи изберателей, то сегодня мы имеем только 5-10 таких заявлений на каждом участке`, - сообщил он.

По словам Ширко, `на данный момент выборы в области проходят без значительных нарушений`. По его словам, `участки почти полностью перекрыты наблюдателями`. Юрий Ширко рассказал что, `на участках работают наблюдатели из Нидерландов, Республики Польша и других государств. Всего, по словам народного депутата, на участках работает ококло 3 тысяч наблюдателей`.



Президентськая доба-2004

