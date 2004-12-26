КИУ фиксирует нарушения о голосовании за пределами избирательных участков

Комитет избирателей Украины сообщает о зафиксированных нарушениях по процедуре голосования за пределами избирательных участков. Были обнаружены факты, когда заявления о желании голосовать на дому не были подтверждены соответствующими документами, подтверждающими тот факт, что лицо не может передвигаться самостоятельно. Так, в ТИО № 58 Донецкой области общее количество избирателей на этом участке - 164112. Из них заявлений о голосовании по месту нахождения избирателей составлено 5886. Ниодно из заявлений не подтверждено документально.

В Закарпатской области на ТИО №75, участок № 25 (с. Яноши) секретарем ТИК Черебан С. А. были обнаружены 73 заявления о голосовании на дому, ниодно из них не оформлено правильно. Заявления написаны тремя разными почерками. В общем списке избирателей не было сделано ни одной отметки о том, что избиратели будут голосовать на дому.



Президентська доба-2004



