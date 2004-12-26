На одном из кировоградских участков присутствуют только 8 членов УИК - вместо 16
14:11, 26 декабря 2004Последние события
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На участке № 98 территориального избирательного округа № 100 (Кировоградская область) отсутствует кворум в составе избирательной комиссии. Об этом сообщили в КИУ. На данный момент в составе комиссии, вместо 16 лиц, присутствуют только 8. Голосование на участке проходит в обычном режиме.
Кроме того, в КИУ сообщили, что на многих участках этого округа возникли проблемы со списками избирателей. Так, сообщают в КИУ, сотни жителей областного центра не нашли своих фамилий в списках.
МЦК
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