На Львовщине представительница Януковича в УИК требует от желающих проголосовать на дому приклеить к заявлению копию паспорта

На участке №60 120 избирательного округа Львовской области секретарь избирательного участка Людмила Нездилова, которая является представителем кандидата в Президенты Украины Виктора Януковича, срывает работу участка, игнорируя заявления избирателей о желании проголосовать на дому.



Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре Комитета национального спасения Львовской области.



По сообщению Информационного центра, Л.Нездилова отказывает в голосовании избирателям на дому, мотивируя это тем, что к заявлению должна быть приклеена ксерокопия паспорта, однако законом такое требование не установлено.



УНИАН



