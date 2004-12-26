На Львовщине представительница Януковича в УИК требует от желающих проголосовать на дому приклеить к заявлению копию паспорта
14:23, 26 декабря 2004Последние события
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На участке №60 120 избирательного округа Львовской области секретарь избирательного участка Людмила Нездилова, которая является представителем кандидата в Президенты Украины Виктора Януковича, срывает работу участка, игнорируя заявления избирателей о желании проголосовать на дому.
Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре Комитета национального спасения Львовской области.
По сообщению Информационного центра, Л.Нездилова отказывает в голосовании избирателям на дому, мотивируя это тем, что к заявлению должна быть приклеена ксерокопия паспорта, однако законом такое требование не установлено.
УНИАН
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