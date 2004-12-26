Катеринчук назвал сознательной провокацией обнародование в ряде СМИ агитации за Ющенко в запрещенное для этого время

14:28, 26 декабря 2004
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Народный депутат Николай Катеринчук назвал сознательной провокацией обнародование в некоторых СМИ агитации за Виктора Ющенко в запрещенное для этого время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом доверенное лицо В.Ющенко сообщил на пресс-конференции в пресс-центре В.Ющенко `Так!`.

По словам Н.Катеринчука, данные факты имели место на УР-1, а также в ряде СМИ Донецкой и Луганской областей.

Как сказала руководитель пресс-службы В.Ющенко Татьяна Мокриди, рекламный ролик В.Ющенко сегодняшний день был продемонстрирован на УР-1 в 12.10.

Участники пресс-конференции подчеркнули необходимость привлечения виновных в этих провокациях к уголовной ответственности.

УНИАН

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