На избирательном участке № 176 ТИО 209 установлено массовое голосование лиц без паспортов

Черниговский общественный комитет по защите прав человека сообщает о таких нарушениях, выявленных на территории Черниговской области по состоянию на 13.00:



На 92 участке 208 округа наблюдатели из Донецкой области от кандидата в Президенты Украины В. Януковича:

- требовали, чтобы в случае, если какое-либо лицо помогает поставить отметку в бюллетене избирателю, который по причине физических изъянов не может проголосовать сам, то в этом случае при выходе из кабинке лицо, которое помогало, должно вслух объявлять на весь участок, за кого проголосовал немощный избиратель; нарушение было остановлено председателем комиссии;



- мешали работе комисси, требуя удалить часть наблюдателей от кандидата в Президенты Украины В.Ющенко на основании, что таких лиц, по их мнению, должно быть не более 2 человек;



- на ИУ № 176 ТИО 209 идет массовое голосование лиц без паспортов, т.е. бюллетени выдаются после устного оглашения фамилии, нарушение прекращено членами ЧГКЗПЛ;



- на ИУ № 127 ТИО 210 бюллетени находились внутри участка без надзора со стороны членов комиссии;



- на ИУ № 111 ТИО 209 один из наблюдателей от кандидата в Президенты Украины В.Ющенко находился на участке в оранжевом шарфе и отказывался его снять, таким образом осуществляя агитацию;



- на ИУ № 132 и 138 ТИО 210 до сих пор остаются не запломбированные урны.



Президентська доба-2004



