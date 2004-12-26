КИУ опровергает свою причетность к распространению от его имени листовок, содержание которых вводит в заблуждение избирателей

Комитет избирателей Украины высказывает свое возмущение по поводу распространения от имени организации печатных материалов, содержание которых вводит в заблуждение избирателей и дискредитирует КИУ. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы КИУ.

Как стало известно из сообщений наблюдателей КИУ и многочисленных обращений избирателей, от имени Комитета избирателей Украины распространяются листовки, в которых разъясняется избирателям, как голосовать. Листовка в виде образца избирательного бюллетеня, где указано, что напротив кандидата, за которого избиратель хочет проголосовать, нужно ставить отметку `ТАК`, а напротив другого кандидата и графы `Не поддерживаю ниодного…` сделать вычеркивание. Самое большое количество сообщений о распространении таких листовок поступило из Святошинского района г. Киева.



КИУ заявляет, что не имеет отношения к изготовлению и распространению любой печатной продукции по разъяснению процедуры голосования.



Президентська доба-2004



