Катеринчук считает, что уровень фальсификаций во время переголосования будет значительно ниже, чем в предыдущих турах выборов

Народный депутат Украины, доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Виктора Ющенко Николай Катеринчук убежден, что уровень фальсификаций во время переголосования второго тура президентских выборов будет значительно ниже, чем в предыдущих турах.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре В.Ющенко.



По словам Н.Катеринчука, сейчас еще рано говорить о тенденции относительно фальсификаций во время переголосования, однако уже можно однозначно сказать, что уровень фальсификации будет значительно ниже. `Я убежден в этом`, - подчеркнул он.



Среди наиболее распространенных фальсификаций в ходе переголосования Н.Катеринчук назвал манипуляции с заявлениями граждан, которые не могут самостоятельно прийти на избирательные участки.



Как сказал Н.Катеринчук, можно ожидать `большого сопротивления` со стороны представителей кандидата на пост Президента Украины Виктора Януковича касающихся замечаний представителей В.Ющенко относительно документов, подтверждающих факт неспособности передвигаться самостоятельно, которые должны прилагаться к таким заявлениям.



Н.Катеринчук также сообщил, что в 41, 42, 43 и 45 избирательных округах, которые преимущественно расположены в Донецкой, Луганской, Харьковской областях, представители В.Ющенко не допущены к работе в участковых комиссиях. На данное время, по словам депутата, представители В.Ющенко составляют акты о зафиксированных нарушениях.



Н.Катеринчук также проинформировал о разоблачении так называемых `каруселей` на некоторых избирательных участках.



Кроме этого он сообщил, что на нескольких избирательных участках также было обнародовано фальшивое сообщение, в котором якобы ЦИК информирует о недопуске на избирательные участки представителей СМИ, в редакционных удостоверениях которых нет фотографии.



Н.Катеринчук также сказал, что в настоящее время представители В.Ющенко готовят правовые основания для признания недействительными выборы в тех округах, где были зафиксированы самые значительные нарушения.



УНИАН



