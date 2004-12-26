Томенко выступает за открытое обсуждение общественностью аспектов приватизации `Криворожстали` и ФК `Динамо`

Народный депутат Украины, доверенное лицо кандидат на пост Президента Украины Виктора Ющенко Николай Томенко выступает за открытое обсуждение общественностью аспектов приватизации ОАО `Криворожсталь` и ЗАО ФК `Динамо` (Киев).



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в штабе Виктора Ющенко.



`Будет это новый конкурс или тендер, все это должно быть решено с учетом мнения общественности`, - подчеркнул Н.Томенко.



По его словам, 59% из опрошенных украинских граждан выступают за необходимость рассмотрения законности приватизации `Криворожстали`, 44% - за необходимость рассмотрения законности приватизации клуба `Динамо` (Киев).



Справка УНИАН. `Инвестиционно-металлургический союз`, созданный украинскими бизнесменами Виктором Пинчуком (владелец группы `Интерпайп`) и Ринатом Ахметовым (президент ЗАО `СКМ`), 14 июня с.г. приобрел контрольный госпакет ОАО `Криворожсталь`. Победитель заплатил за 93,02-процентный госпакет 4 млрд. 260 млн. грн. при стартовой цене 3,8 млрд. грн.



В то же время и при проведении конкурса, и после объявления его результатов эксперты и депутаты заявляли о том, что его условия были дискриминационными и `прописанными под конкретного покупателя`. Вследствие этого, считают эксперты, предприятие было продано на неконкурентных условиях, и бюджет потерял существенную сумму поступлений. Так, не допущенный к конкурсу `Испат уголь` (представляет интересы LNM Group и корпорации US Steel) заявлял, что намерен заплатить за пакет 7,95 млрд. гривен (1,501 млрд. дол.), а российское ОАО `Северсталь` (представляет интересы консорциума `Северсталь`, Arcelor и Severstal North America) – 1 млрд. 200 млн. долларов.



УНИАН



