В Черновцах женщины-провокаторы агитировали за Ющенко и требовали, чтобы их увидели международные наблюдатели - штаб Ющенко

Возле ряда избирательных участков в Черновцах были задержаны несколько женщин-провокаторов, которые выкрикивали агитационные лозунги за Виктора Ющенко и требовали, чтобы их увидели международные наблюдатели, которые прибыли на Буковину от ОБСЕ и Посольства Канады в Украине.



Как заявили УНИАН в пресс-службе регионального избирательного штаба В.Ющенко, `это нанятые властью люди, которые провоцируют нас, дестабилизируют избирательный процесс в регионе. Однако им ничего не удастся`.



УНИАН



