В Черновцах женщины-провокаторы агитировали за Ющенко и требовали, чтобы их увидели международные наблюдатели - штаб Ющенко
14:58, 26 декабря 2004Последние события
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Возле ряда избирательных участков в Черновцах были задержаны несколько женщин-провокаторов, которые выкрикивали агитационные лозунги за Виктора Ющенко и требовали, чтобы их увидели международные наблюдатели, которые прибыли на Буковину от ОБСЕ и Посольства Канады в Украине.
Как заявили УНИАН в пресс-службе регионального избирательного штаба В.Ющенко, `это нанятые властью люди, которые провоцируют нас, дестабилизируют избирательный процесс в регионе. Однако им ничего не удастся`.
УНИАН
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