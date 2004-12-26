Польские наблюдатели зафиксировали факт агитации церковью за Януковича

15:05, 26 декабря 2004
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По сообщению польских наблюдателей, в Мариуполе на ул. Нахимова на стенах Свято-Михайловского храма висят агитационные материалы за кандидата в Президенты Виктора Януковича. Плакаты с изображение кандидата висят рядом с Митрополитом УПЦ Московского патриархату Владимиром Сабаданом, сообщает пресс-служба УНП.

Президентська доба-2004


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