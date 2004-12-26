Ряд украинцев не могут проголосовать в Москве из-за неправильно оформленных документов

Часть избирателей в Москве не могут проголосовать на выборах Президента Украины, поскольку у них неправильно оформлены документы. „У граждан некорректно заполнены документы, есть неточности`, - сказал председатель избирательной комиссии в Москве Анатолий Безгребельный, сообщают РИА „Новости`. Он объяснил, что согласно закону граждане Украины, которые получили по месту жительства открепительный талон, должны были до 25 декабрня зарегистрироваться на московском участке. Однако приблизительно у 50 людей неправильно заполнены документы, в частности у некоторых не было необходимой печати или подписи в паспорте о том, что они взяли открепительный талон. Некоторые просто не успели зарегистрироваться в комиссии, сообщил Безгребельный. Председатель комиссии отметил, что ее представители пробовали дозвониться в ЦИК Украины, чтобы получить разъяснения по этому вопросу, однако там „никто не берет трубку`.



МЦК





