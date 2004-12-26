На этот час судьи Луцка рассмотрели 60 жалоб избирателей. Как рассказали заместитель председателя Луцкого городского районного суда Людмила Веремчук, большинство жалоб касаются невключения в списки избирателей. Также много жалоб подают больные люди, которые хотели бы голосовать дома, но подали заявления в участковые комиссии с опозданием. `У таких случаях, - сказала работник суда, – избирателю разрешено голосовать, если у него есть все необходимые документы`.



Громадське радио





