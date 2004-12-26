В Мариупольской психиатрической клинике проголосовали 100% избирателей

Официальный наблюдатель из Республики Польша Владимир Зелезинский сообщил, что в психиатрической клинике проголосовали 100% избирателей. За больными буквально ходят с урнами. В тубдиспансере происходит двойное голосование – больные включены в список больницы и в списки по месту жительства, сообщает пресс-служба УНП.



Президенська доба-2004



