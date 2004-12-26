В Мариупольской психиатрической клинике проголосовали 100% избирателей
15:19, 26 декабря 2004Последние события
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Официальный наблюдатель из Республики Польша Владимир Зелезинский сообщил, что в психиатрической клинике проголосовали 100% избирателей. За больными буквально ходят с урнами. В тубдиспансере происходит двойное голосование – больные включены в список больницы и в списки по месту жительства, сообщает пресс-служба УНП.
Президенська доба-2004
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