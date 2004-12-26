На Львовщине член УИК от Януковича не подписывала корешки бюллетеней

В городе Городок на ИУ № 37 123 ТИО член избирательной комиссии Павлюк Вера Николаевна, прибывшая из Мариуполя, не подписывала корешки избирательных бюллетеней. После того, как этот факт был зафиксирован другими членами избиркома, она согласилась их подписать. В результате чего было принято решение не признавать недействительными выданные ею бюллетени -- сообщает пресс-служба Львовского областного штаба В. Ющенко.



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