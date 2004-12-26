Львовские правоохранители не зафиксировали ни одного правонарушения на избирательных участках города

15:24, 26 декабря 2004
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По состоянию на 14.30 на избирательных участках Львова не зафиксировано ни одного правонарушения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативном штабе Львовского городского управления внутренних дел, всего во Львове задействовано 620 работников милиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка во время переголосования второго тура выборов Президента Украины в областном центре.

УНИАН

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