Львовские правоохранители не зафиксировали ни одного правонарушения на избирательных участках города
15:24, 26 декабря 2004Последние события
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По состоянию на 14.30 на избирательных участках Львова не зафиксировано ни одного правонарушения.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативном штабе Львовского городского управления внутренних дел, всего во Львове задействовано 620 работников милиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка во время переголосования второго тура выборов Президента Украины в областном центре.
УНИАН
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