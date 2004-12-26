В Днепропетровске активисты Общественной коалиции `Днепропетровщина за честные выборы` пикетируют штаб Януковича

25 представителей коалиции общественных организаций `Днепропетровщина за честные выборы` пикетируют административное здание в Днепропетровске по улице Комсомольской, 58, в котором расположен один из штабов кандидата на пост Президента Украины Виктора Януковича.



Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сопредседатель коалиции Александр ТАБАЦКИЙ.



По его словам, в этом доме, где, в частности, расположены региональное отделение Фонда госимущества Украины, библиотека и другие учреждения, сегодня выходной.



В то же время, сообщил А.Табацкий, утром в здание прибыл руководитель областного избирательного штаба В.Януковича, народный депутат Украины Олег Царев в сопровождении нескольких десятков мужчин характерной внешности в спортивной одежде. По словам А.Табацкого, он владеет информацией, что в этом штабе будут предприняты попытки фальсифицировать результаты выборов в Днепропетровской области.



А.Табацкий подчеркнул, что представители коалиции будут пикетировать штаб до тех пор, пока О.Царев и сопровождающие его лица не покинут помещение.



УНИАН



